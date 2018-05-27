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«Как говорят стоматологи: к сожалению, у вас Кариус». Пользователи соцсетей обсуждают финал Лиги чемпионов

Meduza
10:46, 27 мая 2018

Финальный матч Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем», закончившийся победой испанской команды со счетом 3:1, получился невероятно эмоциональным по накалу и драматургии. Лидер английского клуба Мохамед Салах получил травму в первом тайме и досрочно выбыл из игры, голкипер Лорис Кариус дважды нелепо пропустил мяч в свои ворота, а Гаррет Бейл забил два гола, выйдя на замену — один из них фантастическим ударом через себя в падении. В соцсетях не устают обсуждать и шутить над ключевыми эпизодами матча.

Множество шуток пользователей строились вокруг мема про путаницу с именами.

Антигерою матча, вратарю «Ливерпуля» Лорису Кариусу, досталось больше всего. Его ошибки в том числе сравнивали с голами, пропущенными голкипером сборной России Игорем Акинфеевым.

Roberto Firmino be like... Credits Marcos Football Corner #mfc

Опубликовано Football Trolls & Memes 26 мая 2018 г.
«Когда собираешься забить гол, но не можешь перестать беспокоиться о Кариусе»
Телеведущий Джереми Кларксон: «Дорогой, Ливерпуль, я свободен».

Лига чемпионов-2018

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