«Как говорят стоматологи: к сожалению, у вас Кариус». Пользователи соцсетей обсуждают финал Лиги чемпионов
Финальный матч Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем», закончившийся победой испанской команды со счетом 3:1, получился невероятно эмоциональным по накалу и драматургии. Лидер английского клуба Мохамед Салах получил травму в первом тайме и досрочно выбыл из игры, голкипер Лорис Кариус дважды нелепо пропустил мяч в свои ворота, а Гаррет Бейл забил два гола, выйдя на замену — один из них фантастическим ударом через себя в падении. В соцсетях не устают обсуждать и шутить над ключевыми эпизодами матча.
Такое ощущение, что Зидан сохраняется перед каждым поражением и потом переигрывает до победы, а мы видим только финальную версию. Что, мать твою, происходит? Он теперь вообще никогда не проиграет?— Виталий Суворов (@vitalysuvorov) May 26, 2018
А Бейл в ней сын маминой подруги .— Камиль_ (@Dtvqb9GKjsRkFgx) May 26, 2018
May 27, 2018
Множество шуток пользователей строились вокруг мема про путаницу с именами.
-как тебя зовут?— дим димыч (@ImpossibleMore) May 26, 2018
-Роналду
-Короче, Бейл, тут такое дело..
- Как тебя зовут?— Василий Уткин (@radioutkin) May 27, 2018
- Кариус.
- Так вот, Ларис, тут такое дело... pic.twitter.com/yjOlhiSTPL
Антигерою матча, вратарю «Ливерпуля» Лорису Кариусу, досталось больше всего. Его ошибки в том числе сравнивали с голами, пропущенными голкипером сборной России Игорем Акинфеевым.
Вот что Кариус говорил в прошлом году. Ну, вы всё понялиhttps://t.co/nPBpNjKs22 pic.twitter.com/YvjqmvCFc1— Чемпионат (@championat) May 26, 2018
Клопп в перерыве: Ребята, Салах сломался, сейчас надо быть максимально сконцентрированными и аккуратными.— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) May 26, 2018
Кариус: pic.twitter.com/Q4f1XkXJHh
Как говорят стоматологи: к сожалению, у вас Кариус— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) May 26, 2018
Roberto Firmino be like... Credits Marcos Football Corner #mfcОпубликовано Football Trolls & Memes 26 мая 2018 г.
Кариус, за секунду до третьего пропущенного мяча pic.twitter.com/fdr4w9aMuf— #ВГИК (@vgikofficial) May 26, 2018
Юрген Клопп заявил что Кариус давно уволен в запас— Рожеве слоненя (@pink8elephant) May 26, 2018
«Ну ты и Кариус»,— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) May 26, 2018
«Везет как Кариусу»,
«Хватит кариусничать!»,
«Кариус тебе товарищ»,
«Кажется, в доме завелся Кариус, всё портит», – и другие слова и выражения, которые могут войти в обиход после финала ЛЧ.
Лорис Кариус - это какое-то заклинание из «Гарри Поттера». Экспеллиармус и Авада Кедавра вместе взятые.— Павел Занозин (@zanozin) May 26, 2018
ЕСЛИ БЫ КАРИУС РОДИЛСЯ В РОССИИ— • (@exanimationess) May 26, 2018
ЕГО БЫ НАЗВАЛИ ИГОРЕМ!!!!!!!!!!!!!