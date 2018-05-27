«Как говорят стоматологи: к сожалению, у вас Кариус». Пользователи соцсетей обсуждают финал Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов 2018 года между «Реалом» и «Ливерпулем», закончившийся победой испанской команды со счетом 3:1, получился невероятно эмоциональным по накалу и драматургии. Лидер английского клуба Мохамед Салах получил травму в первом тайме и досрочно выбыл из игры, голкипер Лорис Кариус дважды нелепо пропустил мяч в свои ворота, а Гаррет Бейл забил два гола, выйдя на замену — один из них фантастическим ударом через себя в падении. В соцсетях не устают обсуждать и шутить над ключевыми эпизодами матча.

Такое ощущение, что Зидан сохраняется перед каждым поражением и потом переигрывает до победы, а мы видим только финальную версию. Что, мать твою, происходит? Он теперь вообще никогда не проиграет? — Виталий Суворов (@vitalysuvorov) May 26, 2018

А Бейл в ней сын маминой подруги . — Камиль_ (@Dtvqb9GKjsRkFgx) May 26, 2018

Множество шуток пользователей строились вокруг мема про путаницу с именами.

-как тебя зовут?

-Роналду

-Короче, Бейл, тут такое дело.. — дим димыч (@ImpossibleMore) May 26, 2018

- Как тебя зовут?

- Кариус.

- Так вот, Ларис, тут такое дело... pic.twitter.com/yjOlhiSTPL — Василий Уткин (@radioutkin) May 27, 2018

Антигерою матча, вратарю «Ливерпуля» Лорису Кариусу, досталось больше всего. Его ошибки в том числе сравнивали с голами, пропущенными голкипером сборной России Игорем Акинфеевым.

Вот что Кариус говорил в прошлом году. Ну, вы всё понялиhttps://t.co/nPBpNjKs22 pic.twitter.com/YvjqmvCFc1 — Чемпионат (@championat) May 26, 2018

Клопп в перерыве: Ребята, Салах сломался, сейчас надо быть максимально сконцентрированными и аккуратными.

Кариус: pic.twitter.com/Q4f1XkXJHh — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) May 26, 2018

Как говорят стоматологи: к сожалению, у вас Кариус — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) May 26, 2018

A post shared by Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) on May 26, 2018 at 2:31pm PDT

Кариус, за секунду до третьего пропущенного мяча pic.twitter.com/fdr4w9aMuf — #ВГИК (@vgikofficial) May 26, 2018

Юрген Клопп заявил что Кариус давно уволен в запас — Рожеве слоненя (@pink8elephant) May 26, 2018

«Ну ты и Кариус»,

«Везет как Кариусу»,

«Хватит кариусничать!»,

«Кариус тебе товарищ»,

«Кажется, в доме завелся Кариус, всё портит», – и другие слова и выражения, которые могут войти в обиход после финала ЛЧ. — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) May 26, 2018

Лорис Кариус - это какое-то заклинание из «Гарри Поттера». Экспеллиармус и Авада Кедавра вместе взятые. — Павел Занозин (@zanozin) May 26, 2018