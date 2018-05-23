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Шоколадная медаль, вода и магнит: британка продала сувениры со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл за 21 тысячу фунтов
Жительница Лондона Клэр Оливер была гостьей на свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл в Виндзорском замке. Королевская семья пригласила на церемонию не только родственников и друзей жениха и невесты, но 1200 «простых» британцев — Оливер была в их числе.
Спустя несколько дней после свадьбы Оливер решила продать на Ebay сувениры, которые королевская семья вручала гостям. В подарочном наборе были:
- Магнит
- Бутылка воды
- Шоколадная медаль
- Песочное печенье
- Буклет с программой церемонии
- Письмо от имени принца Гарри и Меган Маркл
- Открытка
- Браслет
- Талон на бесплатную парковку
- Купон в сувенирный магазин Букингемского дворца
- Сумка
Оливер удалось продать сувениры за 21,400 фунтов (примерно 1,7 миллиона рублей). На аукционе было сделано 83 ставки. Женщина отказалась обсуждать свое решение и подчеркнула, что еще как минимум 25 гостей продают подарочные наборы с королевской свадьбы на Ebay.