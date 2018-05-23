Дачные ворота самостоятельно подписались на платные рассылки МТС. Они выбрали «Автоновости» и «Полезные советы»

Житель Москвы Алексей Надежин обнаружил, что ворота на въезде в садоводческое товарищество, где находится его дом, самостоятельно подписались на платные сервисы МТС.

Дело в том, что осенью 2017 года Надежин установил на ворота GSM-реле, которое позволяет открывать их звонком с телефона. В реле вставлена сим-карта, но сами ворота не могли подписаться на «Полезные советы» и «Автоновости» оператора — устройство не может отправлять СМС и отвечать на какие-либо сообщения, кроме команд с паролем.

Алексей Надежин

«Реле успешно пережило зиму, но в конце апреля вдруг перестало отвечать на звонки. Оказалось, что баланс симкарты стал нулевым. Сделав детализацию, я обнаружил, что мои ворота подписались на три платных сервиса МТС, причем, по мнению МТС, они это сделали осознанно», — рассказал Надежин. Оператор списывал по 15 рублей в день за три подписки.

Москвич обратился в МТС, где ему заявили, что подключение к подпискам не могло произойти без согласия владельца сим-карты. Компания вернула Надежину деньги. Он подозревает, что оператор подписывает абонентов на платные сервисы без их ведома, а в детализацию добавляет фиктивные СМС подтверждения подписок.

Обновлено: в пресс-службе МТС «Медузе» рассказали, что «специалисты провели необходимые работы, чтобы подобный случай не повторился». Означает ли это, что подписки были оформлены без согласия абонента, в комментарии компании не уточняется.