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«На том конце»: клип о том, как Шнуров, Елка и Птаха придумывают клип для Касты

Meduza
09:38, 22 мая 2018

Группа Каста выпустила клип на песню «На том конце». Видео начинается с того, что радиоведущая Марина Кравец просит всех слушателей присылать музыкантам идеи для клипа.

После этого Касте начинают звонить музыканты и знаменитости — и каждый предлагает что-то свое. Сергей Шнуров посоветовал пригласить в клип девушку, Джиган — снять видео «как у Дрейка», Птаха — устроить рэп-баттл, а Елка — излучать добро и посылать людям «лучики света и тепла».

Каста попыталась следовать каждому из этих советов. А когда в конце клипа комик Наталья Краснова пожаловалась, что музыканты некрасивые, те примерили маски — как в инстаграме и снэпчате.

Каста — На том конце (official video clip)
Каста

Это Каста

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