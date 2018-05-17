«Кошечкин не может сам выйти, потому что у него лапки»: вратаря сборной России по хоккею вывезли на лед в тележке

В Копенгагене 15 мая прошел матч сборной России по хоккею против сборной Швеции. И вратаря российской команды Василия Кошечкина вывезли из раздевалки на лед в тележке — из-за тяжелой экипировки.

Выход спортсменов из раздевалки попал в прямую трансляцию. Болельщики вырезали момент с Кошечкиным и наложили на видео «Имперский марш» из «Звездных войн». Именно под эту музыку в фильмах появлялся Дарт Вейдер.

Lysenkov TV

Как объяснил главный тренер сборной Илья Воробьев, раздевалка команды находилась далеко от выхода на лед, и Кошечкину было тяжело идти в экипировке. «Это из-за того, что нам до раздевалки очень далеко. Площадку приходится обходить, потому что проход ближний к нам открывать отказываются. Говорят, что если открыть, лед на площадке вообще растает. А у Василия 110 килограммов плюс амуниция. Тяжело ему. Вот и решили его возить», — сообщил Воробьев.

Другой тренер сборной — Алексей Кудашов — заявил, что канадские хоккеисты также вывозили своего голкипера на тележке.

Пользователи твиттера вспомнили мем про кошек, которые не могут ничего делать, потому что у них лапки, и решили обыграть фамилию вратаря.