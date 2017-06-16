шапито

Коты отказываются делать дела, потому что у них лапки. Кроме одного

Meduza
13:42, 16 июня 2017

В соцсетях уже несколько месяцев существует мем про кота, который был бы рад сделать какое-нибудь дело, но не может — ведь у него лапки.

Отговоркой про лапки пользуются не только коты.

Но нашелся один герой: кот, который помогает вкрутить лампочку, даже несмотря на то, что у него лапки.

А еще давайте похвалим морскую свинку, которой лапки тоже не помеха.

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