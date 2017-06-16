Коты отказываются делать дела, потому что у них лапки. Кроме одного
В соцсетях уже несколько месяцев существует мем про кота, который был бы рад сделать какое-нибудь дело, но не может — ведь у него лапки.
Только ты меня сам покатай, ато у меня лапки. pic.twitter.com/Tk3NyHgzED— КотовичСуперБлёстка (@KNaprimer) June 11, 2017
"Я бы сдала за тебя французский, но у меня лапки" pic.twitter.com/9iGAnJ7cYT— недотёпа (@Rini9696) June 16, 2017
Отговоркой про лапки пользуются не только коты.
Пожелайте себе доброго утра сами, а то у меня лапки! pic.twitter.com/myGRUmsZIO— Артём Дерягин (@DerArto) June 16, 2017
Не готовлюсь к завтрашнему экзамену - у меня лапки.— schwarz (@lina_arden) June 15, 2017
Я бы завела отношения с парнем, но у него не лапки— лаванда (@chaoswitchw) June 15, 2017
Но нашелся один герой: кот, который помогает вкрутить лампочку, даже несмотря на то, что у него лапки.
кот, который плюет на то, что у него лапки, а просто берет и делает.— майор Гаррет (@chromedcrusader) June 11, 2017
респект таким котам. pic.twitter.com/UFhAKShBEh
А еще давайте похвалим морскую свинку, которой лапки тоже не помеха.
Хрюн забил на то, что у него лапки и погнал кататься на доске. pic.twitter.com/KiF7Rk0Psv— D.K. Ritual (@djritual) June 12, 2017