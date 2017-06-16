Коты отказываются делать дела, потому что у них лапки. Кроме одного

В соцсетях уже несколько месяцев существует мем про кота, который был бы рад сделать какое-нибудь дело, но не может — ведь у него лапки.

Только ты меня сам покатай, ато у меня лапки. pic.twitter.com/Tk3NyHgzED — КотовичСуперБлёстка (@KNaprimer) June 11, 2017

"Я бы сдала за тебя французский, но у меня лапки" pic.twitter.com/9iGAnJ7cYT — недотёпа (@Rini9696) June 16, 2017

Отговоркой про лапки пользуются не только коты.

Пожелайте себе доброго утра сами, а то у меня лапки! pic.twitter.com/myGRUmsZIO — Артём Дерягин (@DerArto) June 16, 2017

Не готовлюсь к завтрашнему экзамену - у меня лапки. — schwarz (@lina_arden) June 15, 2017

Я бы завела отношения с парнем, но у него не лапки — лаванда (@chaoswitchw) June 15, 2017

Но нашелся один герой: кот, который помогает вкрутить лампочку, даже несмотря на то, что у него лапки.

кот, который плюет на то, что у него лапки, а просто берет и делает.

респект таким котам. pic.twitter.com/UFhAKShBEh — майор Гаррет (@chromedcrusader) June 11, 2017

А еще давайте похвалим морскую свинку, которой лапки тоже не помеха.