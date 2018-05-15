Летом 2016 года хакеры из группировки «Шалтай-Болтай» выложили переписку медиаменеджера и основателя «Лайфа». В одном из утекших писем упоминался пентхаус на Лазурном берегу.

Габрелянов тогда частично подтвердил подлинность выложенной переписки. В фейсбуке он написал, что подбирал виллу для летнего отдыха внуков. «Я вам больше скажу, хакеры. Я много заработал, оплачиваю все налоги. Так что подтекст, элитная недвижимость за рубежом, засуньте себе…», — добавил он.

В твиттере Габрелянов был еще категоричнее. Он заявил, что у него точно нет никакой зарубежной недвижимости. И медиаменеджер был готов подарить свой «пентхаус» тому, кто его найдет.

по чеснаку , нет у меня за рубежом недвижимости! Чё мне бояться, я что что украл? — АрамАшотыч (@AramAshotich) July 7, 2016

Ооо, чмошник Навальный а доле с Шалтаем! Красиво! А тому , кто найдёт у меня пентахауз в принципе - дарю его!))) — АрамАшотыч (@AramAshotich) July 4, 2016

Спустя два года основатель ФБК Алексей Навальный рассказал, что ему удалось найти зарубежную недвижимость Габрелянова. По его словам, в 2009 году кипрский офшор Арама Габрелянова и его сына Ашота купил квартиру в пригороде Парижа за 1,9 миллиона евро. В 2017 году, пишет Навальный, Габреляновы переоформили квартиру на себя, заплатив за это еще 300 тысяч евро.

Глава ФБК вспомнил про твит с обещанием подарить недвижимость тому, кто ее найдет: «Я, конечно, понимаю, что найденную нами квартиру пентхаусом не назовешь, но и от своих публичных обещаний подарить найденную элитную недвижимость отказываться как-то не по-пацански». За то, что был найден не пентхаус, Навальный готов вернуть Габрелянову книжный шкаф за 24 тысячи евро, купленный в парижскую квартиру.

И пусть я сейчас в Тверском суде и меня могут посадить на 45 суток. Всё равно принимаю поздравления. Теперь у меня есть квартира в Париже и я вас всех туда приглашаю https://t.co/oiUrYDsaPr — Alexey Navalny (@navalny) May 15, 2018

Но, кажется, никакой парижской недвижимости Навальному не достанется. Габрелянов сообщил в своем фейсбуке, что он давно купил эту квартиру на заработанные им деньги. И ни слова не сказал о том, что собирается ее кому-нибудь дарить.