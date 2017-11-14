Навальный отсудил у «Лайфа» 50 тысяч рублей. Эти деньги он недополучил как «гражданский журналист» за съемку самого себя

Оппозиционный политик Алексей Навальный отсудил у издания «Лайф» 50 тысяч рублей за видео о своем отдыхе во Франции. Об этом он рассказал в инстаграме.

В конце июля 2017 года Навальный с женой Юлией поехал во Францию отмечать ее день рождения. «Лайф» тогда попросил «гражданских журналистов» снять видео о зарубежном отдыхе политика, предложив за него от 50 тысяч рублей.

18 августа издание опубликовало материал о «мишленовских похождениях» Навального, в котором было видео от «гражданского журналиста»: на нем политик гуляет по Руану. Оказалось, что автором ролика была Юлия Навальная, — в полной версии видео, не доставшейся «Лайфу», она подошла к мужу, после чего между ними произошел такой диалог:

— Алексей, Алексей, а что вы здесь делаете?

— А здесь я пытаюсь заработать 50 тысяч рублей на дурачках с «Лайфньюз».

Навальный в августе утверждал, что за видео «Лайф» заплатил только 10 тысяч рублей из обещанных 50, тогда как само издание заявило, что знало о «провокации» и не перечислило ему никаких денег. Политик подал в суд, и 14 ноября выиграл процесс. Деньги он переведет в фонд избирательной кампании — Навальный намерен баллотироваться в президенты России.