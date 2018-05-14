СМИ сообщили о казаках, проверяющих телефоны на наличие VPN и Telegram. Разумеется, это фейк

Несколько российских СМИ поверили в заметку про «Telegram-дружины» кубанских казаков, опубликованную на сайте фейковых новостей «Панорама».

В сообщении «Панорамы» утверждалось, что кубанское казачье войско сформировало дружины, которые имеют право «останавливать любого прохожего для проверки смартфона на наличие запрещенных в России приложений: Tor, Telegam и различных VPN-сервисов».

В заметке также приводились слова, якобы сказанные атаманом кубанского казачьего войска Николая Долуды: «Законопослушному гражданину скрывать нечего, поэтому можно уверенно сказать, если у человека на телефоне установлен Telegram — он либо террорист, либо по неосведомленности не знает об угрозе, исходящей от него».

Копия заметки появилась на «Пикабу». Оттуда фейковая новость перекочевала на сайт информагентства «ФедералПресс», и далее — на «Рамблер.Новости» и в издание «Полит.ру».

Позже «ФедералПресс» удалил новость о «Telegram-дружинах» (ее копия осталась в кэше Google) и опубликовал опровержение. Представитель кубанских казаков заявил информагентству, что «никаких задач по Телеграму в войске не ставилось».

«Я сейчас буду смеяться в голос, — заявила агентству „Уралинформбюро“ пресс-секретарь кубанских казаков. — Я не знаю, откуда у этой информации растут ноги. Но по заданию Николая [Долуды] мы готовим официальное опровержение».