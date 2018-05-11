Из-за чемпионата мира по футболу МЧС лишится самолетов для тушения пожаров в Сибири. Для борьбы с огнем привлекут казаков

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал от региональных властей привлечь казаков для охраны леса от пожаров, сообщает «Тайга.инфо».

По словам полпреда, некоторые регионы, такие как Забайкальский край и Иркутская область, недостаточно подготовлены для борьбы с огнем. Площадь пожаров в Забайкалье сейчас превышает прошлогоднюю в 2,5 раза.

Усиление группировки для мониторинга лесов также требуется из-за того, что к чемпионату мира по футболу самолеты «Бе-200», используемые МЧС для тушения пожаров, будут перебазированы ближе к европейской части России, и их отсутствие увеличит риск распространения пожаров.