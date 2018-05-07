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«Волноваться теперь будем за строительство»: в соцсетях обсуждают новую должность Виталия Мутко

Meduza
15:29, 7 мая 2018

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал 7 мая кандидатов на должности вице-премьеров. Одна из самых заметных перестановок: Виталию Мутко теперь предложено отвечать за строительство, а не за спорт.

Когда Медведев озвучил новую должность Мутко, представители фракции «Единой России», сидевшие с ним в зале, рассмеялись, а сам исполняющий обязанности премьера заулыбался.

Медведев предложил Мутко на должность вице-премьера, отвечающего за строительство
Россия 24

Пользователи соцсетей восхищены политической живучестью Мутко, одного из самых критикуемых российских чиновников. Строительной отрасли не предрекают ничего хорошего.

Стадион «Санкт-Петербург» (он же «Зенит-Арена») строили 10 лет.

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Фото в анонсе: Сергей Чириков / EPA / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Сергей Чириков / EPA / Scanpix / LETA

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