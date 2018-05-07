«Волноваться теперь будем за строительство»: в соцсетях обсуждают новую должность Виталия Мутко

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал 7 мая кандидатов на должности вице-премьеров. Одна из самых заметных перестановок: Виталию Мутко теперь предложено отвечать за строительство, а не за спорт.

Когда Медведев озвучил новую должность Мутко, представители фракции «Единой России», сидевшие с ним в зале, рассмеялись, а сам исполняющий обязанности премьера заулыбался.

Медведев предложил Мутко на должность вице-премьера, отвечающего за строительство Россия 24

Пользователи соцсетей восхищены политической живучестью Мутко, одного из самых критикуемых российских чиновников. Строительной отрасли не предрекают ничего хорошего.

Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства pic.twitter.com/NWpt3n2X1D — Известия Спорт (@izvestia_sport) May 7, 2018

Т.е. с этого момента российский спорт официально без Виталия Мутко. Ушла эпоха. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) May 7, 2018

Медведев предложил предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства Зенит-Арены — Tapas&Tango (@atticus_flinch) May 7, 2018

Ааааа!!!!! Виталия Мутко — строительство и региональная политика 😂😂😂😂 Вся страна станет одной большой Зенит-Ареной 😂😂😂😂 — Nikiforov Artem (@tema_1999) May 7, 2018

Дмитрий Медведев предложил сделать Мутко вице-премьером по вопросам строительства



этот нам настроит. — олежник (@oleg__lego) May 7, 2018

работа Министерства строительства при Мутко pic.twitter.com/v7WQSrcaxG — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) May 7, 2018

Что касается Мутко, то за спорт теперь можно быть спокойным... Волноваться теперь будем за строительство ))))))))))) — hardkvanon (@hardkvanon) May 7, 2018

Мутко будет курировать строительство !!!! Бедные строители.... https://t.co/8IdAizB1Ba — nnm (@nnm2017ru) May 7, 2018

Мутко непотопляем! Как броненосец! — Wadim Prześlicki (@prevaleo) May 7, 2018

Вот теперь и строительству полный Мутко😵 — Пермский Пионер (@permpioneer) May 7, 2018

Если Мутко станет вице-премьером по строительству, то Россия примет чемпионат мира по укладыванию шлакоблоков, но у наших таджиков найдут паспорт — Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) May 7, 2018

Кто у Мутко тотемное животное? Кому он приклоняется? Вот это живучесть!!! — Раймо Крансман (@kransmanrus80) May 7, 2018