«Волноваться теперь будем за строительство»: в соцсетях обсуждают новую должность Виталия Мутко
Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал 7 мая кандидатов на должности вице-премьеров. Одна из самых заметных перестановок: Виталию Мутко теперь предложено отвечать за строительство, а не за спорт.
Когда Медведев озвучил новую должность Мутко, представители фракции «Единой России», сидевшие с ним в зале, рассмеялись, а сам исполняющий обязанности премьера заулыбался.
Пользователи соцсетей восхищены политической живучестью Мутко, одного из самых критикуемых российских чиновников. Строительной отрасли не предрекают ничего хорошего.
Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства pic.twitter.com/NWpt3n2X1D— Известия Спорт (@izvestia_sport) May 7, 2018
Т.е. с этого момента российский спорт официально без Виталия Мутко. Ушла эпоха.— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) May 7, 2018
Медведев предложил предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства Зенит-Арены— Tapas&Tango (@atticus_flinch) May 7, 2018
Ааааа!!!!! Виталия Мутко — строительство и региональная политика 😂😂😂😂 Вся страна станет одной большой Зенит-Ареной 😂😂😂😂— Nikiforov Artem (@tema_1999) May 7, 2018
Дмитрий Медведев предложил сделать Мутко вице-премьером по вопросам строительства— олежник (@oleg__lego) May 7, 2018
этот нам настроит.
работа Министерства строительства при Мутко pic.twitter.com/v7WQSrcaxG— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) May 7, 2018
Что касается Мутко, то за спорт теперь можно быть спокойным... Волноваться теперь будем за строительство )))))))))))— hardkvanon (@hardkvanon) May 7, 2018
Мутко будет курировать строительство !!!! Бедные строители.... https://t.co/8IdAizB1Ba— nnm (@nnm2017ru) May 7, 2018
Мутко непотопляем! Как броненосец!— Wadim Prześlicki (@prevaleo) May 7, 2018
Вот теперь и строительству полный Мутко😵— Пермский Пионер (@permpioneer) May 7, 2018
Если Мутко станет вице-премьером по строительству, то Россия примет чемпионат мира по укладыванию шлакоблоков, но у наших таджиков найдут паспорт— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) May 7, 2018
Кто у Мутко тотемное животное? Кому он приклоняется? Вот это живучесть!!!— Раймо Крансман (@kransmanrus80) May 7, 2018
Фото в анонсе: Сергей Чириков / EPA / Scanpix / LETA