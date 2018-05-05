«Гражданин, пройдемте». Художник Слава Птрк превратил дорожный знак в Петербурге в идеальную иллюстрацию к акции «Он нам не царь»

Уличный художник Слава Птрк (Станислав Комиссаров) преобразил дорожный знак на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге: теперь на нем полицейские задерживают человека, идущего по зебре.

5 мая в Петербурге, как и во многих других городах России, проходит акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина. По предварительным данным «ОВД-Инфо», полиция задержала более тысячи человек.