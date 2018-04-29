«Хитрый Воробей угнал у всех из-под носа телегу». CTC разрекламировал «Пиратов Карибского моря» отсылками к борьбе Роскомнадзора и Telegram

28 и 29 апреля по СТС в очередной раз показывают «Пиратов Карибского моря». Телеканал сделал фильму промо, которое обыгрывает борьбу Роскомнадзора с мессенджером Telegram.

«Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал», — говорит диктор в начале ролика, явно намекая на ключи шифрования, которые Telegram не предоставил ФСБ.

«И был суд. И был вердикт. Но хитрый Воробей нашел другой путь и угнал у всех из-под носа телегу», — говорит диктор дальше.

Полностью рекламный ролик CTC выглядит так: