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«Хитрый Воробей угнал у всех из-под носа телегу». CTC разрекламировал «Пиратов Карибского моря» отсылками к борьбе Роскомнадзора и Telegram

Meduza
14:43, 29 апреля 2018

28 и 29 апреля по СТС в очередной раз показывают «Пиратов Карибского моря». Телеканал сделал фильму промо, которое обыгрывает борьбу Роскомнадзора с мессенджером Telegram.

«Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал», — говорит диктор в начале ролика, явно намекая на ключи шифрования, которые Telegram не предоставил ФСБ.

«И был суд. И был вердикт. Но хитрый Воробей нашел другой путь и угнал у всех из-под носа телегу», — говорит диктор дальше.

Полностью рекламный ролик CTC выглядит так:

СТС - боги ситуативки. Хочу поставить медовухи (от волковской пивоварни, конечно) этому человеку.

Опубликовано Антоном Голубчиком 28 апреля 2018 г.

Роскомнадзор и Telegram

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