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Япония выразила протест Южной Корее из-за мангового мусса. На нем изобразили спорные острова
Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта, который будут подавать 27 апреля на встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Повара Мун Чжэ Ина заранее огласили меню и выложили фотографии блюд. На десерт южнокорейская сторона приготовила манговый мусс, украшенный шоколадной пластиной с изображением Корейского полуострова. На карте также есть острова Лианкур (в Корее их называют Токто, в Японии — Такэсима), на которые претендует Япония.
Как сообщает Reuters, МИД Японии вызвал представителей южнокорейского посольства в Токио и попросил убрать десерт из меню. «Это очень печально», — заявил пресс-секретарь ведомства.
Острова Лианкур находятся в западной части Японского моря.
Япония включила острова в состав своей территории в начале XX века. После Второй мировой войны они отошли Южной Корее. Япония считает острова «исконно японской территорией».