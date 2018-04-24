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«Снегопад» на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко: из нового архива фотографий «Розетты» сделали невероятную гифку

Gizmodo
18:29, 24 апреля 2018
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Станция «Розетта», исследовавшая комету Чурюмова-Герасименко, упала на ее поверхность 30 сентября 2016 года, но Европейское космическое агентство (ESA) продолжает работать с переданной ею информацией — и публиковать фотографии.

Пользователь твиттера landru79 составил из снимков, опубликованных 22 марта, невероятную гифку:

Фотографии сделаны 1 марта 2016 года, когда станция находилась в нескольких километрах от кометы. Помимо скал на гифке видно, по словам ученых, несколько звезд из созвездия Большого Пса. «Осадки» на переднем фоне, как пишет Gizmodo, могут быть как настоящей пылью от кометы, так и помехами от космических частиц.

landru79 сделал еще один вариант гифки, в котором выравнял изображения по звездам:

Если выравнять снимки по звездам на фоне, лучше видно, что звезды, а что пыль (забудьте про космические лучи)

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