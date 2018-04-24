«Снегопад» на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко: из нового архива фотографий «Розетты» сделали невероятную гифку

Станция «Розетта», исследовавшая комету Чурюмова-Герасименко, упала на ее поверхность 30 сентября 2016 года, но Европейское космическое агентство (ESA) продолжает работать с переданной ею информацией — и публиковать фотографии.

Пользователь твиттера landru79 составил из снимков, опубликованных 22 марта, невероятную гифку:

#ROSETTA 😍 OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums 😍--ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79 — landru79 (@landru79) April 23, 2018

Фотографии сделаны 1 марта 2016 года, когда станция находилась в нескольких километрах от кометы. Помимо скал на гифке видно, по словам ученых, несколько звезд из созвездия Большого Пса. «Осадки» на переднем фоне, как пишет Gizmodo, могут быть как настоящей пылью от кометы, так и помехами от космических частиц.

landru79 сделал еще один вариант гифки, в котором выравнял изображения по звездам: