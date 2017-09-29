Обнаружена еще одна (самая последняя!) фотография кометы Чурюмова-Герасименко, сделанная «Розеттой»

Межпланетная станция «Розетта», исследовавшая комету Чурюмова-Герасименко, 30 сентября 2016 года упала на ее поверхность, завершив таким образом свою 12-летнюю экспедицию. Перед падением космический аппарат фотографировал ландшафт кометы и передавал данные на Землю (после столкновения связь с ним была потеряна навсегда).

Вскоре после падения Европейское космическое агентство (ESA) выложило «последнюю» фотографию с «Розетты» — участок поверхности с высоты в 51 метр.

Но год спустя ESA опубликовала новый снимок, сделанный с еще меньшего расстояния — всего 18 метров. Вот он:

IDA / DASP / UPM / INTA / SSO / IAA / LAM / UPD / MPS for OSIRIS Team MPS / Rosetta / ESA

Космическое агентство объяснило, почему эту фотографию не нашли раньше. Дело в том, что «Розетта» делила все снимки на шесть пакетов и затем передавала их на Землю. Последний набор пакетов передался не полностью, поэтому автоматическая система, обрабатывающая изображения на Земле, не распознала в ней снимок.

Позже сотрудники института исследований Солнечной системы имени Макса Планка в Гёттингене, которые управляли камерой «Розетты», обнаружили на сервере 12 228 байт неучтенных данных — больше половины от файла, который пытался передать космический аппарат.

Исследователям удалось восстановить картинку из этих данных. Теперь именно это — самая последняя фотография «Розетты».

ESA также показала, какие участки поверхности кометы Чурюмова-Герасименко попали на два последних снимка. Это два соседних региона: