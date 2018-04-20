Tequilajazzz выпустила акустический альбом «Небыло». Послушайте его прямо сейчас

Группа Tequilajazzz впервые в своей карьере записала акустический альбом. Диск под названием «Небыло» доступен для прослушивания в iTunes, Google Play и «Яндекс.Музыке».

В альбом вошли песни разных лет (в основном, с поздних пластинок «Выше осени» и «Журнал живого») в обновленных «киберакустических» аранжировках и одна свежая композиция «Небесная печь».

В беседе с «Медузой» лидер Tequilajazzz Евгений Федоров пояснил, что новая программа появилась на свет случайно. «Мы просто разбирали наши песни дома, под акустические гитары, я показывал нашим новым участникам Косте Чалых и Роме Шатохину какие-то неочевидные гармонические решения, нюансы в старых песнях, обычно неслышные за грохотом рок-группы. Мы много веселились, обнаруживая в песнях совсем новые краски, и вот так, в беспрестанном развлечении, и появилась эта пластинка», — рассказал музыкант.

Концертные презентации альбома «Небыло» пройдут 27 апреля в клубе «RED» в Москве и 1 мая в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге.