Роботов научили собирать мебель из IKEA

Ученые из Наньянского технологического университета, который находится в Сингапуре, научили роботов собирать стул из IKEA. Две роборуки со встроенными 3D-камерами самостоятельно находили крепежи, вставляли их в пазы и соединяли части стула. Весь процесс занял у роботов 20 минут: 9 минут они потратили на сбор каркаса и 11 минут на поиск деталей и координацию действий.

Для воссоздания условий, в которых люди собирают мебель IKEA, исследователи расположили мелкие детали на столе так, чтобы роботам приходилось их искать. Также в роборуки встроили датчик силы — с его помощью устройства рассчитывают, с какой силой вставлять крепеж в отверстие. Кроме того, ученые научили роботов координировать свои действия и помогать другу другу.

Ученые отмечают, что ранее эта задача была непосильной для роботов — они едва справлялись с тем, чтобы вставить дюбель в паз. В будущем инженеры надеются обучить роботов полностью имитировать работу человека.