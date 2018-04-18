Актер Олег Меньшиков 18 апреля запустил собственное шоу на YouTube — «ОМ Олега Меньшикова». Оно вышло на одноименном YouTube-канале. Гостем первого выпуска стал актер Данила Козловский. С какой частотой будет выходить шоу, неизвестно. Первую программу снимали в Москве на сцене Театра имени Ермоловой, на записи присутствовали зрители.

ОМ Олега Меньшикова | Данила Козловский ОМ Олега Меньшикова

Описывая зрителям формат программы, Меньшиков сказал: «Если это получится хорошо и будет продолжение, вы будете гордиться тем, что вы присутствовали при первой записи первой передачи этого цикла. Вы в любом случае не в проигрыше, потому что, если даже будет провал, вы сможете сказать: „Мы присутствовали при провале Меньшикова с Козловским“».

По словам Козловского, он согласился участвовать в шоу Меньшикова, потому что «давно хотел оказаться вместе с Олегом Евгеньевичем на сцене». Актеры поговорили о том, в каких постановках хотят сыграть вместе, обсудили режиссерский дебют Козловского «Тренер», который выходит в кинопрокат 19 апреля, и мюзикл о Рудольфе Нурееве, который актер мечтает поставить. На повестке были и российский футбол и любовь обоих актеров к нему, развод родителей Данилы Козловского, первые сигареты и побег из дома.

Кроме того: что делать, когда забываешь текст на сцене, зачем удалять свою страницу в фейсбуке, как правильно давать интервью, почему Алексей Серебряков — настоящий патриот, а режиссер Лев Додин никого не хвалит, и многое другое. После часа интервью (на отметке 1:06) герои неожиданно поменялись местами, и Козловский стал задавать вопросы Меньшикову. Актеры утверждают, что это не планировалось заранее.