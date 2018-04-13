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«У них есть все, чтобы оставить вас ни с чем»: трейлер фильма «8 подруг Оушена»

Meduza
10:43, 13 апреля 2018

Студия Warner Bros. опубликовала дублированный трейлер фильма «8 подруг Оушена» — спин-оффа фильма «Одиннадцать друзей Оушена» . Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна и Хелена Бонем Картер.

По сюжету Дэбби Оушен (сестра героя оригинальной трилогии Дэнни Оушена, с которым она не общается) собирает единомышленниц, чтобы украсть очень дорогое ожерелье во время бала Института костюма Met Gala.

8 подруг Оушена — основной трейлер
WBRussia

«8 подруг Оушена» снял режиссер Гэри Росс («Голодные игры», «Лесси»). Фильм выйдет в российский прокат 21 июня 2018 года.

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