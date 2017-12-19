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Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Рианна! Вышел первый трейлер «8 подруг Оушена»

Meduza
13:12, 19 декабря 2017

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «8 подруг Оушена» — спин-оффа фильма «Одиннадцать друзей Оушена» с женщинами в главных ролях. В фильме снялись Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна и Хелена Бонем Картер.

По сюжету Дэбби Оушен (Буллок) собирает единомышленниц, чтобы украсть очень дорогое ожерелье Дафни Клюгер (Хэтэуэй). Кража должна состояться во время бала Института костюма Met Gala.

OCEANʼS 8 — Official 1st Trailer
Warner Bros. Pictures

Дублированный трейлер:

8 подруг Оушена — первый трейлер
WBRussia

«8 подруг Оушена» снял режиссер Гэри Росс. Фильм выйдет в прокат в июне 2018 года.

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