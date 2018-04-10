Создатели «Мира Дикого Запада» выложили 25-минутный ролик со спойлерами ко второму сезону. В нем нет спойлеров

Создатели сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой 9 апреля ответили на вопросы пользователей Reddit. В частности, шоураннеры рассказали, что у них есть план, который поможет огородить поклонников сериала от спойлеров. Нолан и Джой пообещали выложить видео со всеми ключевыми моментами второго сезона, если их пост на Reddit соберет тысячу голосов.

Они считают, что зрители, которые посмотрят ролик, смогут отличить фанатскую теорию от настоящего спойлера, и оградить остальное сообщество от нежелательной информации. «Это новый век и новый мир с точки зрения отношений между создателями шоу и сообществом, которое его смотрит. И доверие — их важная составляющая», — сообщили Нолан и Джой.

Спустя несколько часов после сессии вопросов и ответов на ютьюбе появилось 25-минутное видео, в котором якобы собраны главные сюжетные повороты второго сезона.

Westworld Season 2 — A Primer Singing Traveller047

К сожалению фанатов «Мира Дикого Запада», ролик оказался шуткой. Первые несколько минут актриса Эван Рэйчел Вуд, сыгравшая Долорес, поет песню «Never Gonna Give You Up» Рика Эстли. Остальные 20 минут посвящены собаке, сидящей у фортепиано.

Второй сезон «Мира Дикого Запада» начнется 22 апреля 2018 года.