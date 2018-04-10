Пользователь «Пикабу» посчитал всю рекламу в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение». Получилась почти десятая часть всего фильма

Пользователь развлекательного сайта «Пикабу» с ником Orangaaa расписал, сколько раз в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение» появляется тот или иной бренд — предположив, что в каждом случае речь идет о продакт-плейсменте.

По словам Orangaaa, во время просмотра фильма в кино его поразило количество «абсолютно незаметной и совсем не бросающейся в глаза рекламы». Позже зритель пересмотрел пиратскую копию картины и записал каждый момент (и его продолжительность), когда в кадре было видно либо логотип, либо название бренда — или же его название произносили вслух.

У Orangaaa получился список из нескольких десятков пунктов. Первый бренд, судя по этому списку, фигурирует уже на второй минуте фильма (это «Яндекс.Такси»), а последняя скрытая реклама (игры «World of Tanks») появляется за минуту до финальных титров.

Дарья Шумакова / «Наше кино»

Кроме этих двух брендов пользователь «Пикабу» заметил в третьей части «О чем говорят мужчины» упоминания «Бинбанка», Audi, чипсов Lays и других брендов. Количество логотипов РЖД в кадре Orangaaa не учитывал, так как герои фильма едут на поезде.

В общей сложности, по словам зрителя, в фильме 487 секунд рекламы — то есть 9% всей его продолжительности.