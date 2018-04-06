Иранский телеканал замазал сосцы волчицы на эмблеме футбольного клуба «Рома»

Вот так эмблема «Ромы» выглядит без цензуры:

Иранский государственный телеканал во время трансляции футбольного матча Лиги Европы подверг цензуре эмблему итальянской «Ромы»: на ней размыли сосцы волчицы.

Телевидение в Иране находится под контролем государства и подвергается цензуре. Телеканалам запрещено показывать изображения, которые «наносят ущерб основам Ислама». В частности, СМИ запрещено показывать женщин в светской одежде, которая недостаточно прикрывает плечи, руки, ноги и грудь.

В 2017 году иранское телевидение скрыло грудь и плечи актрисы Шарлиз Терон, которая объявляла победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на «Оскаре».