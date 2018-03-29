В американской футбольной лиге мужчин впервые взяли в команду чирлидеров
В команду чирлидеров американской национальной футбольной лиги впервые взяли мужчин. Танцоры Наполеан Джиннис и Куинтон Перон стали чирлидерами клуба «Лос-Анджелес Рэмс».
Помимо Джинниса и Перона в отборе участвовали 76 танцоров. По словам Наполеана, конкурс длился три недели, и это было не похоже ни на что, с чем он сталкивался раньше. «У нас были постоянные репетиции и многочисленные собеседования, и было одновременно унизительно и радостно получать приглашение на очередной тур», — сообщил танцор.
Thanks for having us 💙💛#GoodMorningAmerica @LARamsCheer pic.twitter.com/qzoSFOVYIS— Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) March 28, 2018
Теперь в группе поддержки «Лос-Анджелес Рэмс» 42 участника: 40 девушек и двое мужчин. Джиннис и Перон будут исполнять акробатические трюки и танцевать наравне с другими чирлидерами.
У «Балтимор Рэйвенс» и «Индианаполис Кольтс» в группе поддержки тоже есть мужчины, однако они не танцуют с чирлидерами, а исполняют отдельные трюки.