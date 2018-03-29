В американской футбольной лиге мужчин впервые взяли в команду чирлидеров

В команду чирлидеров американской национальной футбольной лиги впервые взяли мужчин. Танцоры Наполеан Джиннис и Куинтон Перон стали чирлидерами клуба «Лос-Анджелес Рэмс».

Помимо Джинниса и Перона в отборе участвовали 76 танцоров. По словам Наполеана, конкурс длился три недели, и это было не похоже ни на что, с чем он сталкивался раньше. «У нас были постоянные репетиции и многочисленные собеседования, и было одновременно унизительно и радостно получать приглашение на очередной тур», — сообщил танцор.

Теперь в группе поддержки «Лос-Анджелес Рэмс» 42 участника: 40 девушек и двое мужчин. Джиннис и Перон будут исполнять акробатические трюки и танцевать наравне с другими чирлидерами.

A post shared by LA Rams Cheerleaders (@laramscheer) on Mar 25, 2018 at 7:56pm PDT

У «Балтимор Рэйвенс» и «Индианаполис Кольтс» в группе поддержки тоже есть мужчины, однако они не танцуют с чирлидерами, а исполняют отдельные трюки.