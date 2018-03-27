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Новая Зеландия хотела выслать российских разведчиков. Но не нашла их

Meduza
08:42, 27 марта 2018

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти не могут выслать российских дипломатов, работающих под прикрытием, — в стране их нет.

David Gray / Reuters / Scanpix / LETA

По словам Ардерн, если бы в Новой Зеландии были российские дипломаты, ведущие разведывательную деятельность, то их бы уже выслали из страны. «Удивляет ли меня то, что Новая Зеландия не оказалась первой в их списке? На самом деле, нет», — сообщила премьер-министр.

США, Канада и ряд стран ЕС 26 марта объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. Россия пообещала принять ответные меры против стран, выславших дипломатов.

Осужденный за госизмену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. 
Как заявляют британские власти, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Российские власти отрицают, что вещество было создано на территории России.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

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