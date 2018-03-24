Мурманский вице-губернатор тоже проспорил на выборах. И побрился налысо

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился наголо, проиграв спор о явке на президентских выборах. Свои фотографии до и после бритья он опубликовал в фейсбуке.

Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос 🙂 да и к отпуску готов 😃 Опубликовано Анатолием Векшиным 23 марта 2018 г.

Векшин пояснил РБК, что спорил с министром по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глебом Шинкарчуком. Векшин утверждал, что явка в регионе будет выше, чем в других областях Северо-западного федерального округа, однако первое место (66,89%) заняла Ленинградская область. Явка в Мурманской области составила 66,36%.

Похожий спор произошел и на федеральном уровне. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин обещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов. После объявления результатов Грудинин, набравший менее 12%, сказал, что выполнит обещание, только если Дудь публично назовет выборы честными. 24 марта он сбрил усы, хотя Дудь по поводу выборов не высказался.