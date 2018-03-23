Запущенный в космос диско-шар сошел с орбиты и сгорел. Астрономы радуются

Сфера «Звезда человечества», которую новозеландский космический стартап Rocket Lab запустил вместе с ракетой-носителем Electron в январе 2018 года, сошла с орбиты и сгорела в атмосфере. Ранее глава стартапа Питер Бек заявлял, что сфера продержится на орбите девять месяцев.

Introducing The Humanity Star - a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night... Опубликовано Rocket Lab 24 января 2018 г.

После падения «Звезды человечества» Бек сообщил, что делать прогнозы по тому, сколько она продержится на орбите, было сложно из-за необычной формы и малых размеров объекта. Метровая сфера была сделана из углеродного волокна и 76 светоотражающих панелей треугольной формы. Перед запуском представители Rocket Lab сообщали, что «Звезда человечества» станет самым ярким объектом на небе.

В январе ученые раскритиковали запуск диско-шара: его называли «космическим мусором» и «актом вандализма», а также сравнивали с рекламным плакатом на вершине Эвереста и рождественской гирляндой на шее белого медведя. Астрономы жаловались, что объект создает световое загрязнение и мешает проводить исследования.

For no reason at all, here's what it looks like when a satellite goes through Hubble's field of view whilst you are trying to image something in the distant solar system. pic.twitter.com/eLWR1ncdqx — Alex Parker (@Alex_Parker) January 25, 2018

Некоторые астрономы признались, что обрадовались, узнав, что «Звезда человечества» сгорела в атмосфере. «Я радовался, когда диско умерло в первый раз. Теперь мы снова наблюдаем это», — написал в твиттере астроном Энди Хоуэлл, работающий в обсерватории Лос-Сумбрес в Калифорнии.