Частная космическая компания отправила на орбиту огромный диско-шар. Астрономы возмущены

Новозеландский космический стартап Rocket Lab 21 января запустил ракету-носитель Electron, которая вывела на орбиту Земли три спутника. Через несколько дней после запуска глава компании Питер Бек сообщил, что помимо спутников ракета вывела на орбиту еще один объект — «Звезду человечества».

«Звезда человечества» — это сфера из углеродного волокна, на которой закреплено 65 светоотражающих панелей треугольной формы. Диаметр объекта — один метр. Как объяснили представители Rocket Lab, сфера будет отражать солнечные лучи на Землю, и ее будет видно из любой точки планеты — она станет самым ярким объектом на небосводе. В заявлении компании говорится, что объект должен напомнить о «нашем недолговечном существовании во Вселенной».

Арт-объект Rocket Lab раскритиковали ученые. Некоторые астрономы сочли «Звезду человечества» «вандализмом», другие назвали ее «космическим мусором». Декан кафедры астробиологии Колумбийского университета Калеб Шарф сравнил «Звезду человечества» с рекламным плакатом на вершине Эвереста и гирляндой, надетой на белого медведя.

Астрофизик Ричард Истер из Университета Окленда сообщил, что световое загрязнение, исходящее от искусственных источников света, — больная тема для ученых. «Единичный случай не станет проблемой, но мысль о том, что такие вещи могут стать чем-то обычным, заставит астрономов говорить об этом», — заявил Истер.

Новозеландские журналисты также осудили Rocket Lab. По мнению редактора издания NZ Herald Пола Чармана, «космический диско-шар» создаст прецедент, из-за которого крупные компании могут захотеть вывести на орбиту «Звезду Coca-Cola», «Звезду Amazon» или даже «Звезду Трампа».

В ответ на критику представители Rocket Lab подчеркнули, что «Звезда человечества» будет самой яркой точкой в небе только на протяжении ближайших девяти месяцев. Затем космический «диско-шар» сгорит в атмосфере.