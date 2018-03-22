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«Шпион, который меня кинул»: трейлер пародии на «агента 007» с Милой Кунис
Студия Lionsgate опубликовала трейлер комедии «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис и Кейт МакКиннон в главных ролях.
Фильм расскажет о двух подругах, узнавших, что бывший парень одной из них — секретный агент.
Название картины «Шпион, который меня кинул» — это отсылка к десятому фильму о британском суперагенте Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».
Помимо Кунис и МакКиннон в картине снялись Сэм Хьюэн, Джиллиан Андерсон и Джастин Теру. Режиссер и сценарист — Сюзанна Фогель (сериал «Погоня за жизнью»).
В российский прокат фильм выйдет 9 августа 2018 года.