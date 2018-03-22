«Шпион, который меня кинул»: трейлер пародии на «агента 007» с Милой Кунис

Студия Lionsgate опубликовала трейлер комедии «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис и Кейт МакКиннон в главных ролях.

Фильм расскажет о двух подругах, узнавших, что бывший парень одной из них — секретный агент.

The Spy Who Dumped Me (2018 Movie) Teaser Trailer — Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan Lionsgate Movies

Название картины «Шпион, который меня кинул» — это отсылка к десятому фильму о британском суперагенте Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».

Помимо Кунис и МакКиннон в картине снялись Сэм Хьюэн, Джиллиан Андерсон и Джастин Теру. Режиссер и сценарист — Сюзанна Фогель (сериал «Погоня за жизнью»).

В российский прокат фильм выйдет 9 августа 2018 года.