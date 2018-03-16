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«Им движет лишь одна цель — испепелить половину Вселенной»: финальный трейлер третьих «Мстителей»

Meduza
13:27, 16 марта 2018

Студия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Картина выйдет в российский прокат 3 мая 2018 года.

В новых «Мстителях» супергерои Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Железный Человек, Черная Пантера, Доктор Стрэндж и стражи Галактики столкнутся с титаном Таносом, который ищет Камни бесконечности — артефакты, способные менять реальность.

Трейлер на английском языке:

Marvel Studios' Avengers: Infinity War — Official Trailer
Marvel Entertainment

Дублированный трейлер:

Мстители: Война бесконечности — официальный трейлер
MARVEL Россия

Главные роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Роберт Дауни-младший, Крис Пратт, Крис Эванс, Марк Руффало и Бенедикт Камбербэтч. В качестве режиссеров выступили братья Руссо («Первый мститель»).

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