Студия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Картина выйдет в российский прокат 3 мая 2018 года.

В новых «Мстителях» супергерои Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Железный Человек, Черная Пантера, Доктор Стрэндж и стражи Галактики столкнутся с титаном Таносом, который ищет Камни бесконечности — артефакты, способные менять реальность.

Трейлер на английском языке:

Marvel Studios' Avengers: Infinity War — Official Trailer Marvel Entertainment

Дублированный трейлер:

Мстители: Война бесконечности — официальный трейлер MARVEL Россия

Главные роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Роберт Дауни-младший, Крис Пратт, Крис Эванс, Марк Руффало и Бенедикт Камбербэтч. В качестве режиссеров выступили братья Руссо («Первый мститель»).