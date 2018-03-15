В трейлере «Фантастических тварей» заметили волшебников, трансгрессирующих в Хогвартс. Но ведь туда нельзя мгновенно переместиться 🤔

Студия Warner Bros. 13 марта опубликовала первый тизер-трейлер продолжения картины «Фантастические твари и где они обитают», снятого по сценарию Джоан Роулинг. В первых кадрах трейлера «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда» фанаты заметили волшебников, которые в Хогвартс. Вот этот момент:

Однако фанаты вселенной Гарри Поттера вспомнили, что в стенах волшебной школы этого делать нельзя. В твиттере привели слова Гермионы Грейнджер о трансгрессии в школе чародейства и волшебства: «Вы не можете трансгрессировать на территорию Хогвартса. Сколько раз я должна вам повторить это?». Запрет на трансгрессию также упоминался в «Истории магии» Батильды Бэгшот — книге, по которой учатся юные волшебники.

Кроме того, сама Роулинг, отвечая на вопросы пользователей сайта Pottermore, упоминала чары, которые не позволяют волшебникам моментально переместиться в школу. «Замок и его территорию всегда защищало антитрансгрессирующее заклинание», — говорила писательница.

Другие поклонники Гарри Поттера предположили, что некоторые волшебники все же могут трангрессировать на территорию Хогвартса. Например, лорд Волан-де-Морт или министр магии.

Cmannn guys, the minister for magic would 100% be able to apparate into Hogwarts.#FantasticBeasts pic.twitter.com/5kH4LHdzbQ — Ben (@JonsRhaegar) March 13, 2018

Пользователь Reddit под ником RainBowLife140 считает, что волшебники могли перемещаться в Хогвартс, пока Дамблдор не возглавил школу. Согласно его теории, во время Первой магической войны Дамблдор ввел запрет на трансгрессию, чтобы защитить учеников от пожирателей смерти. Однако Роулинг ни о чем подобном не упоминала.

Журналистка издания Mashable Прома Кхосла предположила, что действия, показанные в «Преступлениях Грин-де-Вальда», и станут причиной запрета трансгрессии в Хогвартсе.

Дополнение. Читатели «Медузы» отмечают, что по сюжету фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Дамблдор может пользоваться трансгрессией в Хогвартсе.