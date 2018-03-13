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Вышел первый трейлер продолжения «Фантастических тварей». С молодым Дамблдором!
Студия Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», продолжения картины «Фантастические твари и где они обитают» 2016 года.
Сюжет нового фильма развивается после событий первой части: темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп) смог сбежать. Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) зовет на помощь своего бывшего студента Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн).
Дублированная версия трейлера:
«Преступления Грин-де-Вальда» выйдут в ноябре 2018 года. Как и первую часть «Фантастических тварей», новый фильм снял режиссер Дэвид Йейтс.