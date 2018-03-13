Вышел первый трейлер продолжения «Фантастических тварей». С молодым Дамблдором!

Студия Warner Bros. выпустила первый тизер-трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», продолжения картины «Фантастические твари и где они обитают» 2016 года.

Сюжет нового фильма развивается после событий первой части: темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп) смог сбежать. Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) зовет на помощь своего бывшего студента Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн).

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald — Official Teaser Trailer Warner Bros. Pictures

Дублированная версия трейлера:

Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда — тизер-трейлер WBRussia

«Преступления Грин-де-Вальда» выйдут в ноябре 2018 года. Как и первую часть «Фантастических тварей», новый фильм снял режиссер Дэвид Йейтс.