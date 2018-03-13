Стартовал финал конкурса названий для нового российского оружия. Там «Нежданчик», «Песец», «Язь» и много чего еще

Министерство обороны России объявило о начале финального этапа голосования за названия для нового российского оружия, которое 1 марта показал президент Владимир Путин.

Названия выбирают для боевого лазера, крылатой ракеты с ядерным двигателем и подводного беспилотника. Для каждого из них предложено 50 вариантов, отобранных по итогам первого тура, когда пользователи могли предлагать свои названия.

На момент написания заметки топ-3 для каждого из видов вооружения выглядел так:

Боевой лазер: «Луч», «Зайчик», «Офтальмолог»

«Луч», «Зайчик», «Офтальмолог» Подводный беспилотник: «Посейдон», «Язь», «Кракен»

«Посейдон», «Язь», «Кракен» Ракета с ядерным двигателем: «Зевс», «Нежданчик», «Песец»

Пользователи также предлагали такие варианты: «Гиперболоид», «Горгона», «Лоза», «Мухобойка», «Учитель», «Взморник», «Водяной», «Шайтан», «Ватник», «Коловрат», «Крым», «Скунс».

При этом на сайте Минобороны нет никакой защиты от накруток — голосовать можно без регистрации неограниченное количество раз. Голосование продлится до 16 марта.

В ходе первого тура голосования за названия на страницы, посвященные новым видам вооружения, зашли больше 870 тысяч пользователей, рассказали в Минобороны. Из них около трети — иностранцы. Пользователи прислали больше 245 тысяч вариантов названий.