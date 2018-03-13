Американская телеведущая Опра Уинфри на шоу Джеймса Кордена «The Late Late Show» рассказала, что очень любит принимать ванну. Так сильно, что ванна у нее ручной работы — и выточена из камня специально под ее тело.

Корден попытался выяснить, насколько сложно выбирать подарки для Уинфри, и та призналась, что принимать ванну — ее хобби, поэтому ей подходит все, что с этим связано. После этого ведущий начал воображать огромную ванну, сделанную в стиле римских бань, которая установлена у Уинфри дома, но реальность превзошла его фантазии:

— У меня ванна высечена вручную.

— Высечена из чего?

— Из мрамора. И оникса.

— Сколько человек может поместиться в вашей ванне?

— Парочка туда влезет. Но ☝️она была выточена под форму моего тела.

— 😮

Опра Уинфри рассказала о своей ванне The Late Late Show with James Corden

Пораженный Джеймс Корден заявил, что отныне намерен работать только ради того, чтобы однажды у него тоже появилась ванна, выточенная специально под его тело.

Во время того же интервью ведущий вспомнил о «суперспособности» Опры Уинфри — она может довести до слез любого собеседника. Разумеется, Уинфри продемонстрировала свое мастерство (в случае с Корденом это было несложно).