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Гигантские зайцы и летающие киты: штат Орегон выпустил «слегка преувеличенную» рекламу для туристов

Meduza
09:49, 13 марта 2018

Комиссия по туризму штата Орегон выпустила анимированный рекламный ролик «Only Slightly Exaggerated» («Лишь слегка преувеличенно»). Он сделан в стиле японской анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки.

В рекламе показаны особенности региона — велодорожки в лесах, лодки в форме драконов в Портленде, зайцы, киты и так далее. Правда, все действительно преувеличенно: на огромных зайцах катаются дети, по велодорожке ездят гусеницы на велосипедах, а киты летают между облаков.

Only Slightly Exaggerated | Travel Oregon
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