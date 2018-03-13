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Гигантские зайцы и летающие киты: штат Орегон выпустил «слегка преувеличенную» рекламу для туристов
Комиссия по туризму штата Орегон выпустила анимированный рекламный ролик «Only Slightly Exaggerated» («Лишь слегка преувеличенно»). Он сделан в стиле японской анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки.
В рекламе показаны особенности региона — велодорожки в лесах, лодки в форме драконов в Портленде, зайцы, киты и так далее. Правда, все действительно преувеличенно: на огромных зайцах катаются дети, по велодорожке ездят гусеницы на велосипедах, а киты летают между облаков.