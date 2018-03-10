Шэрон Стоун отметила 60-летие съемкой в белье. И рассказала, что хочет снять фильм 👑

Голливудской актрисе, прославившейся в начале 90-х ролями в «Вспомнить все», «Основном инстинке» и «Щепке», и снявшейся в 65 фильмах, 10 марта исполнилось 60 лет. Стоун отметила день рождения съемкой для The New York Times. Актриса, чьей физической формой продолжают восхищаться таблоиды, рассказала о том, как ухаживает за собой (никаких продуктов глубокой переработки и кофеина, темный шоколад, пилатес, массаж и средства с защитой от солнца), и снялась для издания в бондажном бюстгалтере.

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Mar 9, 2018 at 5:29pm PST

За несколько дней до этого Стоун дала интервью Forbes, где рассказала, что планирует дебютировать в режиссуре, уже выбрала сценарий и ищет деньги на съемки. Актриса вспоминает, как ее юристы предположили, что бюджет фильма может составить четыре-пять миллионов долларов. «Я начала хохотать и такая: «Серьезно? Когда Мел Гибсон снимал «Храброе сердце», вы ему тоже предлагали четыре-пять миллионов?» Актриса напомнила, что поработала с почти каждым известным режиссером и оператором, и далеко не новичок в индустрии. «Если вы женщина и хотите снять фильм, то всем кажется, что вы должны сделать это за копейки. Зато если вы мужчина, вам сразу дают деньги».

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Mar 6, 2018 at 6:27pm PST

В начале 2018 года Шэрон Стоун также дала интервью каналу CBS, во время которого ведущий спросил ее о домогательствах в киноиндустрии — и о том, сталкивалась ли она с ними. Стоун долго смеялась, а потом сказала, что «повидала всякое»: «Вы можете представить себе, в какую индустрию я вошла 40 лет назад? Выглядя так, как я выглядела, родом из ниоткуда, из Пенсильвании? Я приехала сюда без какой-либо защиты или покровительства».