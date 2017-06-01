Российская марка белья сняла в рекламе 61-летнюю женщину. И это красиво

Одна из моделей российского агентства Oldushka снялась в рекламе коллекции белья. Это, похоже, первый случай, когда женщины такого возраста появляются в российской бельевой съемке (да и в западных это пока дело крайне редкое).

Анастасия Лысковец для Petrushka

Татьяне Неклюдовой 61 год, у нее трое внуков, она из Cанкт-Петербурга и раньше работала старшим инженером в «Гипрорыбфлоте» — а теперь она одна из звезд модельного агентства Oldushka. В каталоге агентства — только женщины и мужчины зрелого возраста: их понемногу начинают снимать в российской рекламе и журналах. Понятно, что люди старше лет сорока тоже покупают белье и одежду, но показывать в рекламе это пока мало кто готов — так и выходит, что с определенного возраста допустимо носить только скромные вещи, а тело и возрастные изменения всячески скрывать. Но ситуация, кажется, понемногу меняется.

Анастасия Лысковец для Petrushka