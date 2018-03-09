Компания Disney опубликовала снятое с дрона видео с места строительства парка развлечений, посвященного фильму «Звездные войны». Парк будет называться Star Wars: Galaxyʼs Edge («Звездные войны: край Галактики»). Его строят на территории Диснейленда в Калифорнии.

Строительная площадка на месте будущего парка Star Wars: Galaxyʼs Edge Disney Parks

Площадь парка составит примерно 57 тысяч квадратных метров; он будет представлять собой вымышленную планету Батуу, которую создатели парка придумали специально для него. Одним из аттракционов в нем станет «полет» над новой планетой на «Тысячелетнем Соколе» Хана Соло.

Еще один парк развлечений по мотивам «Звездных войн» одновременно с калифорнийским строят в Диснейуорлде во Флориде. Строительство каждого из них обойдется в миллиард долларов. Их начали возводить в 2016 году, а открыть для посетителей планируют в 2019-м.