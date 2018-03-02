«Она даже не знает, что обычно блины круглые»: комик Джимми Киммел печет для дочери съедобных ангелов и привидений

Сценаристка Молли Макнерни, жена комика Джимми Киммела, опубликовала в газете The Washington Post колонку с рассказом о том, как ее раздражают блины, которые ее муж печет для их трехлетней дочери Джейн.

Как рассказала Макнерни, 14 февраля 2017 года Киммел испек для Джейн красные блины в виде сердечек. Затем он сделал блин в виде клоуна. Еще через неделю — блин-Снупи. «Он делает блины. И не ваши обычные блины, а настоящее искусство. Искусство из теста. Как настоящий психопат», — написала Молли. По ее словам, Киммел даже купил специальные дозаторы для теста и органические пищевые красители.

A post shared by Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) on Feb 14, 2018 at 8:55am PST

«И теперь его художественные способности — мое бремя. Когда его нет дома, наша дочь садится за стол, смотрит на меня и говорит: „Я хочу блинчик. Свинку Пеппу“. Она даже не знает, что обычно блины круглые!», — говорит в своей колонке Макнерни.

Киммел и правда делает настоящие блинные шедевры. Например, он испек для Джейн блин в виде паровозика Томаса!

A post shared by Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) on May 6, 2017 at 10:52am PDT

A post shared by Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) on Oct 31, 2017 at 8:28am PDT