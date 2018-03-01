«Savior»: новый клип Игги Азалии (очень красивый!)

Композиция войдет в грядущий альбом Азалии «Surviving the Summer». Его релиз назначен на 2018 год.

Хип-хоп исполнительница Игги Азалия выпустила клип на песню «Savior», записанную совместно с американским рэпером Quavo, участником трио Migos.

Игги Азалия — 27-летняя австрало-американская хип-хоп исполнительница. Ее первый мини-альбом «Glory» вышел в 2012 году.

Ее песни попадали в топ-5 хит-парада Billboard. Азалия несколько раз номинировалась на «Грэмми».