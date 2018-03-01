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«Savior»: новый клип Игги Азалии (очень красивый!)

Meduza
09:08, 1 марта 2018

Хип-хоп исполнительница Игги Азалия выпустила клип на песню «Savior», записанную совместно с американским рэпером Quavo, участником трио Migos.

Iggy Azalea — Savior ft. Quavo
iggyazaleamusicVEVO

Композиция войдет в грядущий альбом Азалии «Surviving the Summer». Его релиз назначен на 2018 год.

Игги Азалия — 27-летняя австрало-американская хип-хоп исполнительница. Ее первый мини-альбом «Glory» вышел в 2012 году.
Ее песни попадали в топ-5 хит-парада Billboard. Азалия несколько раз номинировалась на «Грэмми».
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