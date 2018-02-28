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«Бэйби»: ЛСП выпустил ремикс и клип на песню Фейса
Белорусский проект ЛСП выпустил клип на песню «Бэйби» — ремикс одноименного трека рэпера Фейса. Как сообщает сайт The Flow, ЛСП много раз пел эту композицию на своих концертах.
В видео содержится ненормативная лексика, если для вас это неприемлемо, посмотрите на заснеженный Рим.
Вот так звучит оригинальная версия песни:
ЛСП основал рэпер Олег Савченко. Позже к нему присоединился продюсер Роман Сащеко (Англичанин). 30 июля 2017 года Сащеко умер.
ЛСП сотрудничал со многими музыкантами, в том числе с Оксимироном, Фараоном и Алексеем Никоновым из ПТВП.