В Сыктывкаре полицейские охраняют предвыборные плакаты, а на заборах пишут «Путин»
Обновление. Забор, на котором было написано слово «Путин», убрали, сообщает сыктывкарское издание «Про Город».
Жительница Сыктывкара Татьяна Иванова 25 февраля опубликовала видео, на котором неизвестный мужчина пишет на заборе «Путин», а затем садится в служебную машину, стоящую у обочины.
У ролика плохое качество, из-за которого непонятно, в машину какого ведомства садится человек, сделавший надпись. Иванова уверена, что это полицейский автомобиль. В комментариях пользователи отмечают, что это может быть машина инкассаторов.
Иванова сообщила, что в конце февраля подобные надписи появились по всему городу. «Сегодня утром жители Сыктывкара обнаружили надписи на домах и заборах. Граффити были немногословны и состояли из одного слова — „Путин“», — рассказала активистка.
26 февраля сотрудница пресс-службы управления МВД по Коми Вера Железцова сообщила, что полицейские задержали мужчину, который написал на нескольких заборах и домах «Путин». Был ли это человек, запечатленный на видео, неизвестно.
В начале февраля Иванова утверждала, что полицейские Сыктывкара охраняют предвыборные плакаты с Владимиром Путиным. Как рассказала активистка, сотрудники полиции круглосуточно дежурят у билбордов, чтобы их не испортили. Местные жители и журналисты видели у плакатов припаркованные гражданские машины и автомобили охранных предприятий, в том числе ночью. Очевидцы сообщали, что в каждом автомобиле находились два человека. Ивановой удалось поговорить с дежурившим у плаката мужчиной. Он заявил, что получил распоряжение «стоять на всех предвыборных баннерах».
О подобных случаях сообщали и жители Кемеровской области. Источник в правоохранительных органах подтвердил изданию Novokuznetsk.su, что полицейским дано распоряжение дежурить у плакатов с изображением Путина. «Причем вести наблюдение за этими объектами планируется до президентских выборов», — уточнил источник.