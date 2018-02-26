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Путину показали макет военного технополиса. На нем заметили предвыборный баннер с президентом

Лентач
08:01, 26 февраля 2018
Надежный источник

23 февраля Владимиру Путину презентовали в Кремле военный инновационный технополис «Эра», строительство которого ведется в Анапе. Для этого в Андреевском зале Кремля установили специальный макет города.

Изучая фотографии с мероприятия, сообщество «Лентач» обнаружило на макете уменьшенную копию билборда, призывающего голосовать на выборах президента 2018 года за Владимира Путина.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что в некоторых российских регионах на улицах возле предвыборных баннеров с изображением Владимира Путина негласно выставляется охрана, чтобы местные жители не портили билборды.

Фото в анонсе: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

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