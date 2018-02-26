Путину показали макет военного технополиса. На нем заметили предвыборный баннер с президентом

23 февраля Владимиру Путину презентовали в Кремле военный инновационный технополис «Эра», строительство которого ведется в Анапе. Для этого в Андреевском зале Кремля установили специальный макет города.

Изучая фотографии с мероприятия, сообщество «Лентач» обнаружило на макете уменьшенную копию билборда, призывающего голосовать на выборах президента 2018 года за Владимира Путина.

Путину показали макет военного технополиса и даже на нём есть маленький предвыборный бигбордик с самим Путиным.



Пруф: https://t.co/owZl0fBHCA



Возможно, если присмотреться, то можно заметить маленькую полицейскую машину, охраняющую плакат pic.twitter.com/uWI0a1QB9U — Лентач (@oldLentach) February 26, 2018

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что в некоторых российских регионах на улицах возле предвыборных баннеров с изображением Владимира Путина негласно выставляется охрана, чтобы местные жители не портили билборды.