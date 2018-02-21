Земляне не против познакомиться с инопланетянами. По крайней мере, так считают психологи

В середине февраля группа ученых из Университета Аризоны опубликовала работу «Как мы отреагируем на открытие внеземной жизни?». Вот как описывает ее выводы один из авторов работы, профессор психологии Майкл Варнум: «Если бы мы столкнулись с внеземной жизнью, мы были бы очень оптимистично настроены». По его словам, раньше подобные исследования не проводились.

Сначала психологи проанализировали десятки материалов из американских СМИ, в которых упоминаются внеземные цивилизации и инопланетяне: например, посвященные открытию экзопланет в 2017 году или обнаружению микробов на Марсе в 1996-м. Их интересовали эмоционально окрашенные слова в заметках. Выяснилось, что реакция журналистов и спикеров на описываемые события была в целом положительной.

Затем ученые провели другой эксперимент. В нем 500 добровольцев письменно рассказывали, какой была бы их реакция (и реакция всего общества), если бы они узнали, что за пределами Земли обнаружены формы жизни. Психологи также попросили испытуемых написать рецензии к двум статьям из The New York Times. Первый материал рассказывал о внеземных микробах, второй — об искусственном человеке, созданном в лаборатории.

Результаты эксперимента показали, что личная реакция участников была более положительной, чем описываемая ими гипотетическая реакция всего человечества. Кроме того, участники эксперимента восприняли материал об обнаружении внеземной жизни лучше, чем новость об искусственном человеке.