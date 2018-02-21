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Вышел трейлер второго сезона «Джессики Джонс». Она все такая же злая!

Meduza
15:06, 21 февраля 2018

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Джессика Джонс» о героине комиксов Marvel, которая обладает недюжинной силой.

Сериал рассказывает о жизни бывшей супергероини Джессики Джонс, которая оставляет свою необычную карьеру и открывает детективное агентство.

Marvelʼs Jessica Jones — Season 2 | Trailer: Her Way [HD] | Netflix
Netflix

Главную роль в «Джессике Джонс» исполнила Кристен Риттер. Шоураннер сериала — Мелисса Розенберг. Ранее Розенберг заявляла, что второй сезон будет полностью снят женщинами.

Новые серии появятся в Netflix 8 марта 2018 года.

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