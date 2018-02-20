«Шепард» и параллельные измерения Джей Джей Абрамс оставил в «Парадоксе Кловерфилда» отсылки к сериалу «Остаться в живых»

В начале февраля в стриминговом сервисе Netflix вышел фильм «Парадокс Кловерфилда» о группе ученых, которые отправляются на орбитальную станцию искать «частицы бога» для спасения Земли. Это приквел картины «Монстро» 2008 года и третий фильм вселенной Кловерфилд. Серию продюсировал Джей Джей Абрамс — сценарист и режиссер сериала «Остаться в живых», рассказывающего о пассажирах разбившегося лайнера, которые попали на необитаемый остров. И в новом фильме фанаты Кловерфилда нашли отсылки к «Остаться в живых»!

Ускоритель частиц «Шепард»

В «Парадоксе Кловерфилда» группа ученых использует ускоритель частиц «Шепард». В «Остаться живых» тоже есть Шепард — доктор Джек Шепард, который стал лидером выживших пассажиров.

Пользователь Reddit под ником swordbeam предположил, что сюжет «Остаться в живых» предшествует событиям, показанным в «Парадоксе Кловерфилда». «„Шепард“ — это, очевидно, дань уважения Джеку», — написал swordbeam. Согласно его теории, Херли каким-то образом сумел использовать энергию острова, но забыл слова Джейкоба о том, что остров — это пробка, которая не дает распространиться злу. Освобождение энергии выпустило монстров, с которыми столкнулись герои вселенной Кловерфилда.

Гибель Тэм в «Парадоксе Кловерфилда» и смерть Чарли в «Остаться в живых»

Другая отсылка к «Остаться в живых» — это эпизод с гибелью китаянки Тэм в «Парадоксе Кловерфилда»: она застревает в затопленном отсеке и прощается с экипажем через иллюминатор. По мнению поклонников сериала, сцена повторяет эпизод со смертью Чарли Пейса, погибшего на подводной станции.

Однако некоторые пользователи Reddit считают, что это не отсылка, а просто распространенный сюжет.

Сцена со смертью Чарли в 22 серии третьего сезона «Остаться в живых»

Параллельные измерения

На Reddit также отмечают, что герои «Остаться в живых» и герои «Парадокса Кловерфилда» похожим образом перемещаются в параллельные измерения. Остров в «Остаться в живых» никогда не находится на одном месте из-за электромагнетизма — именно поэтому его невозможно обнаружить. В «Парадоксе Кловерфилда» орбитальная станция, на которой работают ученые, перемещается в другое измерение из-за выброса энергии, спровоцированного ускорителем «Шепард».

Логотип ДХАРМА в «Монстро»

Отсылки к «Остаться в живых» есть и в других фильмах Кловерфилда. В «Монстро» на экране компьютера появляется логотип проекта ДХАРМА. По сюжету «Остаться в живых» — это научно-исследовательский проект, который изучал «уникальные свойства» острова.

The Dharma logo in the beginning of Cloverfield still haunts me pic.twitter.com/r6WBzR4eR0 — dadvil pm (@dadvilpm) July 31, 2013

Напиток Slusho!

Поклонники Джей Джей Абрамса придерживаются шуточной теории, что все фильмы режиссера существуют в одной вселенной Slushoverse — от названия напитка Slusho!, который упоминается почти в каждом фильме Абрамса. И даже в «Стартреке»!