«Буду твоим песиком»: «Пошлая Молли» выступила в «Вечернем Урганте»

Харьковская группа «Пошлая Молли» 15 февраля появилась в шоу «Вечерний Ургант». Музыканты исполнили песню «Буду твоим песиком» с нового альбома «Грустная девчонка с глазами как у собаки».

Свой дебютный альбом «Пошлая Молли» выпустила в феврале 2017 года. На паблик группы во «ВКонтакте» подписаны более 300 тысяч человек.

14 февраля 2018 года группа выступила в самом большом московском клубе «Главclub Green Concert». Из-за солдаута «Пошлая Молли» решила дать еще один концерт в Москве. Он состоится 6 марта.