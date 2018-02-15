Ученые посчитали, какова вероятность, что Tesla вернется на Землю. Шанс есть!

Чешские и канадские исследователи выяснили, что автомобиль Tesla, запущенный в космос 6 февраля ракетой-носителем Falcon Heavy, имеет шестипроцентный шанс вернуться обратно на Землю в предстоящие несколько миллионов лет. Вероятность столкнуться с Венерой у Tesla чуть меньше — 2,5%.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Исследователи создали и проанализировали 240 компьютерных симуляций, чтобы понять, как будет автомобиль перемещаться в космосе следующие 3,5 миллиона лет. Как рассказал астрофизик Ханно Рейн из Университета Торонто, у ученых было два предположения: автомобиль останется рядом с планетами земной группы (Земля, Марс, Венера, Меркурий) или под влиянием гравитации Юпитера отправится во внешнюю область Солнечной системы.

По расчетам Рейна, Tesla будет пролетать около Земли примерно каждые 30 лет. Исследователи подчеркивают, что, если автомобиль врежется в Землю, то, скорее всего, полностью сгорит в атмосфере.