«Магическая академия супермутантов» Фрагмент комикса о подростках с суперспособностями (и обычными проблемами тоже)

В конце февраля в издательстве «КомФедерация» выходит комикс «Магическая академия супермутантов» канадской художницы Джиллиан Тамаки (ее иллюстрации регулярно появляются в The New Yorker и The New York Times). Академия супермутантов — это частная школа для юных ведьм и подростков-мутантов. Но, несмотря на суперспособности, главные герои сталкиваются с обычными подростковыми проблемами. А еще они читают «Улисс» Джойса! «Медуза» публикует несколько страниц из комикса.